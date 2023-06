Médicaments non utilisés : Cyclamed a collecté 9 415 tonnes en 2022

En 2022, Cyclamed a collecté 9 415 tonnes de médicaments non utilisés (MNU), soit un taux de collecte de 70 %. L'éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de médicaments affiche une collecte en légère baisse par rapport aux dernières années : 9 833 tonnes en 2021, 9 953 tonnes en 2020, 10 665 tonnes en 2019 et 11 884 tonnes en 2016. Cette tendance s'inscrit dans un contexte de baisse régulière de la consommation française de médicaments (de l'ordre de 1 % à 1,5 % par an en moyenne depuis près de 20 ans).

Cette collecte permet à Cyclamed d'atteindre avec deux ans d'avance l'objectif de collecte de 70 % fixé pour 2024. Ce résultat est aussi le fruit des résultats d'une grande étude basée sur une nouvelle méthodologie et réalisée par l'éco-organisme et l'Université de Grenoble, avec une validation de l'Agence de la transition écologique (Ademe) et du ministère de la Transition écologique. Dorénavant, le gisement de référence pris en compte s'élève à 13 443 tonnes.

Un gisement revu à la baisse

Le sujet a fait l'objet de plusieurs évaluations. En 2018, le gisement de référence était évalué à 17 600 tonnes. Il s'agissait de la dernière étude en présentielle, c'est-à-dire avec des enquêteurs qui visitent des foyers et pèsent effectivement les MNU présents dans la boîte à pharmacie. En 2020, ce gisement était évalué à 20 000 tonnes, sur la base d'une enquête téléphonique et en incluant les territoires ultra-marins. Dorénavant, il est revu à la baisse à 13 400 tonnes, soit, en moyenne, 459 grammes de MNU par armoire à pharmacie et par foyer.

Plus précisément, ce gisement révèle que l'armoire à pharmacie en métropole contient 1358 grammes de médicaments par foyer avec une part de 36 % de MNU et en Outre-mer de 1 514 grammes par foyer avec une part de 47 % de MNU.