Décarbonation du secteur gazier : la Commission européenne consulte le public

Jusqu'au 18 juin 2021, la Commission européenne consulte le public sur la révision de la directive et du règlement datés de juillet 2009 qui encadrent le marché du gaz naturel de l'Union européenne (UE). La Commission prévoit de réviser ces textes dans le but de « décarboner » le secteur gazier de l'UE et atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Ainsi, toutes les parties prenantes sont invitées à se prononcer sur la révision de ces textes, « afin de favoriser l'adoption de l'hydrogène et de gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, tout en garantissant un marché intérieur du gaz intégré, liquide et interopérable dans l'UE ».

Pour rappel, l'UE prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Dans la perspective de cette révision de la législation sur le gaz, la Commission prévoit de présenter en juin prochain le paquet « ajustement à l'objectif 55 ».