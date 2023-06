Décarbonation de l'industrie : le Gouvernement réitère son soutien aux nouvelles formations

En marge de la présentation de son projet de loi Industrie verte, le Gouvernement s'est engagé au renouvellement de son appel à manifestation d'intérêt (AMI) consacré aux « Compétences et métiers d'avenir » (CMA), ouvert en décembre 2021 dans le cadre du plan France 2030. Cette « deuxième saison » bénéficie dès maintenant d'une enveloppe de 700 millions d'euros, sur la base d'un financement global de 2,5 milliards entre 2021 et 2025.

« Après une première saison marquée par les métiers du numérique et de la tech, ce deuxième volet a vocation prioritairement à financer des formations en lien avec le verdissement de notre économie et la décarbonation de l'industrie », a précisé le Gouvernement. Piloté par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et la Caisse des dépôts, le dispositif accompagne deux types de projets : la réalisation d'études de « diagnostic des besoins de formation et de compétences », avec 200 000 euros sur trois à six mois, et l'ouverture de nouvelles formations initiales ou professionnelles, pour un million d'euros à dépenser sur cinq ans ou moins.

Depuis mars 2023, l'AMI CMA soutient déjà 59 diagnostics et 116 nouvelles formations. Une étude sur les besoins de recrutement et de formation en génie écologique, menée par l'Union professionnelle du génie écologique (UPGE), ou encore l'ouverture de l'École nationale du recyclage et de la ressource (EN2R), montée par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) près de Lille, comptent par exemple parmi les lauréats.