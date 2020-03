Déchets du bâtiment : Ecosystem et l'Ademe lancent un appel à projets pour les maîtres d'ouvrage

Jeudi 12 mars, l'éco-organisme Ecosystem et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ont annoncé le lancement d'un appel à projets sur le thème de la bonne gestion des déchets de chantier du bâtiment. Cet appel à projets, dénommé « 50 maîtres d'ouvrage exemplaires », est lancé dans le cadre de la plateforme Démoclès qui rassemble une centaine de partenaires engagés dans le recyclage des déchets de chantier. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 30 avril.

« L'objectif consiste à accompagner les maîtres d'ouvrage qui souhaitent inscrire leurs futurs chantiers dans le cadre d'une démarche exemplaire en matière d'économie circulaire », expliquent les deux partenaires. L'objectif est d'accompagner des maîtres d'ouvrage pour assurer un tri efficace des déchets du second œuvre. Ces déchets, qui représentent 11 millions de tonnes par an, « sont peu triés et peu valorisés », expliquent Ecosystem et l'Ademe.

Concrètement, les lauréats seront accompagnés par des bureaux d'études spécialisés. Ils réaliseront un état des lieux des pratiques en place et proposeront un plan d'action pour les améliorer et suivre le développement de meilleures pratiques. « Cet accompagnement pourra concerner un chantier test ou l'ensemble du périmètre d'intervention du maître d'ouvrage lauréat. »

Pour Ecosystem, l'éco-organisme né en 2017 de la fusion entre Éco-Systèmes et Récylum, ce soutien apporté aux bonnes pratiques de tri sur le chantier doit permettre de mieux collecter les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont il doit assurer la fin de vie. Les DEEE ne représentent que 1 % des 46 millions de tonnes, mais ils constituent un gisement essentiel pour que l'éco-organisme atteigne les objectifs de collecte fixés dans son cahier des charges. Ecosystem estime à 200 000 tonnes le volume de DEEE professionnels qui pourraient être collectés à condition que soit réalisé un diagnostic déchets approfondi avant toute démolition ou réhabilitation significative.