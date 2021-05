Déchets nucléaires : l'Andra consulte les citoyens sur la phase industrielle pilote de Cigéo

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) organise une conférence de citoyens consacrée à la phase industrielle pilote du projet de centre de stockage profond des déchets radioactifs Cigéo de Bure (Meuse). Du 23 mai au 6 juillet 2021, vingt citoyennes et citoyens vont se réunir pour produire un avis collectif à l'Andra et aux décideurs publics sur cette phase qui doit marquer le début de la construction et du fonctionnement du centre de stockage.

La concertation sur la phase industrielle pilote du projet vise à enrichir le dossier de demande d'autorisation de création (DAC) de Cigéo en cours de préparation par l'Andra. Elle vise également à alimenter les réflexions/discussions futures sur le sujet pendant la phase d'instruction de la demande d'autorisation de création.

« Cette conférence de citoyens permettra de questionner la façon dont les premières années de déploiement et de fonctionnement de Cigéo doivent être menées par l'Andra, de réfléchir à comment assurer la confiance des citoyens au lancement du projet Cigéo et quels moyens mettre en œuvre pour associer les citoyens à son suivi », souligne l'Andra. L'avis que produiront les citoyens est complémentaire des autres modalités de concertation engagées par l'Andra sur cette phase du projet.

La mise en service de Cigéo est prévue pour 2035.