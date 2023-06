Déchets : le Conseil d'État exonère de responsabilité le transporteur non négligent

Des déchets qui atteignent des sommets !

Ça se passe aux portes de Paris ! Le centre de transit et de tri de déchets de chantier de Limeil-Brevannes (94) n'en fini plus d'accumuler des déchets... en toute irrégularité. Pourtant les diverses actions, associative, communale et préfectorale, n'aboutissent pas. Pourquoi ? Enquête.