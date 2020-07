Un nouveau décret renforce le contrôle et l'entretien des appareils thermodynamiques

Ce mercredi 29 juillet, le ministère de la Transition écologique a publié un décret qui étend l'obligation d'entretien, déjà en vigueur pour les chaudières, et d'inspection, aux appareils thermodynamiques (pompes à chaleur) ainsi qu'aux appareils de chauffage couplés à de la ventilation. Ce décret fixe l'obligation d'inspecter les systèmes thermodynamiques de plus de 70 kilowatts (kW). Il transpose les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments du 30 mai 2018. La première inspection de ces systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 sera effectuée au plus tard le 1er juillet 2025, à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble. Ces inspections devront notamment inclure une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment.

Le décret fixe aussi des mesures pour l'entretien périodique des systèmes thermodynamiques, de puissance comprise entre 4 kW et 70 kW. Le premier entretien des systèmes existants au 1er juillet 2020 sera effectué au plus tard le 1er juillet 2022. Par ailleurs, ce texte met à jour le rendement minimum des chaudières.