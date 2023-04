Digestion des biodéchets : un meilleur rendement en méthane, doublé d'un recyclage du CO2

La promesse est double pour les exploitants d'installations qui produisent du méthane à partir de biodéchets ou de boues de stations d'épuration : augmenter de 60 % la production de biogaz, tout en recyclant le dioxyde de carbone (CO 2 ) issu de la digestion.

Destinée aux collectivités, à l'industrie agroalimentaire et au secteur agricole, la solution Lysothane H2 consiste à produire de l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau, et à l'utiliser ensuite pour convertir en méthane le CO 2 issu de la digestion des biodéchets (par méthanation biologique). Ce qui augmente de ce fait la quantité de méthane produit, à volumes d'intrants constants.