Écoconception des écrans : vers une révision de règlements européens

La Commission européenne met en consultation, du 24 août au 21 septembre 2023, deux projets de révision des exigences sur l'écoconception des écrans. Il s'agit du règlement sur l'écoconception des dispositifs d'affichage électroniques, ainsi que du règlement délégué sur l'étiquetage énergétique de ces produits. Cette initiative est engagée dans le cadre du respect des obligations de réexamen et de l'adaptation des exigences au progrès technologique, dans le but de réduire la consommation d'énergie des écrans électroniques.

Parmi les objectifs affichés de cette révision, la Commission entend étendre la gamme des produits concernés, notamment aux dispositifs d'affichage dynamiques (diffusion de contenu multimédia sur écran piloté depuis un logiciel), et équilibrer la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille. Les procédures d'essai obsolètes devraient être mises à jour, de même que l'affichage de l'efficacité énergétique des produits. La révision permettra également d'améliorer les mesures portant sur l'efficacité des matériaux et l'économie circulaire, et de prendre en compte les potentielles substances préoccupantes présentes dans les dispositifs d'affichage électroniques. Une mise en cohérence entre les deux textes est enfin prévue, notamment en ce qui concerne le calcul de l'indice d'efficacité énergétique. Leur adoption est prévue pour 2026.