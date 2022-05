Économie circulaire : l'Ademe dresse l'état des lieux du recyclage des composites

L'Ademe a publié le Guide pour le recyclage et l'écoconception des composites (Grec), qui dresse un état des lieux et des solutions quant à la fin de vie des matériaux composites. Associant pour la première fois trois centres techniques industriels spécialisés dans le secteur, le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (IPC), le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) et l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH), le guide offre une réflexion sur la manière de valoriser les composites usagés.

L'IPC, qui pilote le projet, rappelle que les composites sont incontournables dans la transition écologique car il serait impossible « de développer des technologies bas carbone pour les transports à hydrogène ou pour construire des éoliennes ». Mais l'inconvénient, c'est la gestion de ces matériaux en fin de vie puisqu'ils finissent principalement en incinération ou en enfouissement.

Le guide recommande, à travers plusieurs études de cas, trois solutions pour leur fin de vie, dont le réemploi (notamment en prenant pour exemple les éoliennes), la réutilisation (changement d'usage) et le recyclage (mécanique, thermique par pyrolyse ou chimique). Outre les opportunités de fin de vie étudiées, le document préconise « d'entrer dans la démarche d'écoconception des composites ». Cela implique la prise en compte de l'ensemble des impacts environnementaux potentiels, de la fabrication à l'utilisation, et par tous les acteurs durant sa conception. Enfin, il note que les données relatives au recyclage et à l'écoconception doivent être actualisées afin d'apporter une meilleure connaissance tout au long de la chaine.