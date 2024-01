Écophyto 2030 : le ministère de l'Agriculture relance l'aide aux expérimentations agroécologiques

Encore en attente d'être publié, le nouveau plan Écophyto se met déjà en place. Le 26 janvier, le ministère de l'Agriculture a relancé l'appel à projets « Dephy Expe » avec pour mot d'ordre de soutenir les « expérimentations de systèmes agroécologiques pour un usage des pesticides en ultime recours ». Il s'agit de la troisième édition du dispositif, lequel se déroule en parallèle des appels à projets « Dephy Ferme », consacré à l'émergence d'exploitations sans pesticides, et « Dephy Massification », destiné à développer des réseaux de telles exploitations.

Le dispositif « Dephy Expe » se focalise, quant à lui, sur l'accompagnement de deux types de démarches, engagées par des agriculteurs ou éleveurs pendant six ans ou moins : des « reconceptions de systèmes », portant sur une transition d'une exploitation cultivée de manière conventionnelle vers des pratiques agroécologiques, ou d'observations, pour fournir des données sur les conséquences d'une réduction drastique de l'utilisation des pesticides. « Les projets attendus devront faire la preuve de leur "pouvoir" démonstratif et conclusif quant aux combinaisons de leviers à mobiliser en vue de la réduction effective d'au moins 50 % de l'usage des produits phytopharmaceutiques et des risques associés », souligne le ministère.

Les candidatures (1) sont attendues jusqu'au 30 septembre 2024 et les lauréats seront communiqués à la mi-décembre. « Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets seront financés par l'Office français de la biodiversité (OFB) sur des crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement des actions du plan Écophyto », indique par ailleurs le ministère, qui consacrera 21 millions d'euros au dispositif. Pour rappel, la future stratégie de réduction des pesticides doit entrer en vigueur d'ici à avril 2024. Il s'agit d'un troisième plan Écophyto, qui reporte l'objectif fixé initialement pour 2018 à 2030.