Efficacité énergétique : le Parlement européen valide les objectifs révisés

Ce mardi 11 juillet, le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur l'efficacité énergétique (DEE ou EED III). Les eurodéputés (471 voix pour, 147 contre et 17 abstentions) ont confirmé le compromis trouvé avec le Conseil européen, en mars dernier. Il reste au Conseil des ministres de l'Énergie de l'Union européenne à valider le texte à son tour pour compléter son adoption.

Introduite en 2021 par le paquet « Fit-for-55 » et renforcée un an plus tard par le plan RePowerEU, la directive EED III envisage des réductions respectives des consommations européennes d'énergie primaire et finale de 42,5 % et de 40 % d'ici à 2030 (par rapport à 2007). En comparaison, la directive EED II actuellement en vigueur fixe une réduction 32,5 %, pour l'une et/ou l'autre, à la même échéance. Pour y parvenir, la Commission européenne préconisait une réduction globale de 13 % par rapport à 2020 (contre 9 %, jusqu'ici). L'accord conclu le 10 mars dernier a abaissé cette cible à 11,7 %, décliné en plusieurs jalons annuels à l'échelle des États membres : des économies d'énergie d'au moins 1,3 % par an jusqu'en 2025, puis d'au moins 1,9 % jusqu'en 2030 (au lieu de 0,8 % à l'heure actuelle).

« Les eurodéputés ont insisté sur le fait que le système doive couvrir en particulier le secteur public, qui devra réduire sa consommation finale d'énergie de 1,9 % chaque année, indique une communication du Parlement à la suite du vote. Les États membres devront également veiller à ce qu'au moins 3 % des bâtiments publics soient rénovés chaque année pour devenir des bâtiments à énergie quasi nulle ou à émission zéro. »