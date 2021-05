L'Efsa propose une nouvelle méthode d'évaluation des risques environnementaux pour les abeilles

À la demande du Parlement européen, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a travaillé sur une nouvelle méthode d'évaluation des risques environnementaux (ERE) pour les abeilles, le projet Must-B. Dans un nouvel avis scientifique publié le 20 mai, elle détaille cette nouvelle proposition « innovante et avant-gardiste qui fera progresser à la fois la théorie mais, surtout, la pratique de l'évaluation des risques environnementaux », explique Simon More, président du groupe de travail MUST-B de l'Efsa.

Cette approche combine des systèmes de modélisation et de surveillance pour l'ERE de facteurs de stress multiples tels que les pesticides et d'autres produits chimiques, les parasites et les maladies, mais également des paramètres tels que la disponibilité des aliments, le climat ou encore les pratiques de gestion apicole. Le modèle est basé sur un simulateur de colonie d'abeilles, appelé ApisRAM, qui permet d'évaluer le risque représenté par des pesticides individuels ou multiples en interaction avec d'autres facteurs de stress et paramètres. « Il est encore en phase de développement mais sera prêt à être utilisé dans l'évaluation des risques liés aux pesticides dans les deux ou trois années à venir », prévient l'Efsa. À plus long terme, ApisRAM permettra aussi d'évaluer les effets liés à une exposition à des mélanges chimiques plus complexes, dépassant ainsi l'approche consistant à évaluer une seule culture/un seul pesticide.

Selon l'Efsa, le modèle sera alimenté à l'avenir par la collecte de données en temps réel à partir de ruches d'abeilles sentinelles équipées de capteurs. Dans un premier temps, il exploitera des données recueillies sur le terrain au Danemark et au Portugal qui seront rendues disponibles cette année.