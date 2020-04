Une levée de fonds de 1,5 M€ pour le fournisseur d'énergies vertes ekWateur

Le fournisseur collaboratif d'énergies vertes ekWateur vient de finaliser une levée de fonds collaborative de 1 500 000 euros. Menée entre le 2 janvier et le 23 mars 2020, cette levée de fonds « illustre la demande des consommateurs de privilégier toujours plus les énergies renouvelables », selon Julien Tchernia, co-fondateur de l'entreprise.

Créé en 2015, ekWateur est aujourd'hui le premier fournisseur d'énergie alternatif indépendant et le cinquième fournisseur d'énergie du marché français. La société propose aux particuliers et aux petits professionnels de les fournir en énergie (gaz, électricité et bois) renouvelable, produite en Europe ou en France. ekWateur se positionne comme une « alternative » à EDF et Engie, qui restent aujourd'hui les principaux fournisseurs d'énergie français.

Grâce à cette levée de fonds, ses fondateurs espèrent développer de nouveaux produits, dont un kit solaire pour le grand public, mais également proposer une offre d'effacement diffus. ekWateur devrait également mettre en place de nouvelles infrastructures informatiques, et créer un système d'analyse de data basé sur les sciences comportementales.