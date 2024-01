Certificats d'économies d'énergie : Enalia devient Adeena

Enalia, opérateur de rénovation énergétique, spécialiste des certificats d'économies d'énergie (CEE), devient Adeena. Racheté en octobre 2023 par le groupe Edeis, Enalia a dévoilé, le 9 janvier, sa nouvelle identité.

« Adeena incarne désormais non seulement le leadership du groupe, mais également l'objectif commun de ses quatre filiales (Adeena, Abokine, Alto et Neutrali) d'accompagner tous les acteurs de la transition énergétique vers un modèle plus économe en énergie », souligne le groupe dans un communiqué. « Grâce à notre intégration au sein du groupe Edeis, Adeena a l'ambition de devenir un acteur de référence en matière d'ingénierie et de conseil pour l'efficacité énergétique en France et en Europe », déclare Rémi Cunin, directeur général d'Adeena.