Hydrogène : Engie et ArianeGroup s'allient pour proposer une solution pour le transport lourd

Ce jeudi 10 septembre, Engie et ArianeGroup ont annoncé la signature d'un accord de collaboration dans le domaine de l'hydrogène renouvelable liquéfié. Les deux groupes visent les transports lourds et longue distance : le maritime, le ferroviaire et l'aéronautique.

Les deux entreprises veulent élaborer et tester « la technologie de liquéfaction optimisée avec le développement d'un liquéfacteur d'hydrogène sur le site industriel d'ArianeGroup à Vernon (Eure) ». Ce site est le plus grand centre d'essais hydrogène en Europe, revendiquent les partenaires. Dans un second temps, ils comptent proposer une offre de produits et de services, en priorité pour les applications maritimes et fluviales.

« ArianeGroup maîtrise les systèmes de propulsion fondés sur l'hydrogène liquide et les infrastructures sols associées depuis plus de 40 ans grâce à l'aventure Ariane », expliquent les deux entreprises. Quant à Engie, il apporte ses compétences dans le domaine des gaz liquides. En outre, l'entreprise est déjà engagée, avec Anglo-American, dans le développement d'un camion de transport minier fonctionnant à l'hydrogène et a alimenté en hydrogène renouvelable le train régional de passagers d'Alstom testé aux Pays-Bas.