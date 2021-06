Éolien terrestre : l'instruction sur la planification est attaquée

Alors que les prises de position anti-éolien ont repris de la force dernièrement suite à la tribune de Stéphane Bern, et la sortie du documentaire à charge « Éoliennes du rêve aux réalités », l'instruction envoyée aux préfets dans le cadre du lancement de la planification territoriale est attaquée. Les associations Fédération environnement durable, Vent de colère, Sites et monuments, Vieilles maisons françaises et Patrimoine Environnement ont déposé une requête devant le Conseil d'État.

Ces associations opposées au déploiement de l'éolien terrestre estiment que l'instruction envoyée par la ministre Barbara Pompilli aux préfets est illégale : « Les services préfectoraux n'ont pas pour fonction d'être mis au service des industriels de l'éolien, des sociétés privées qui mettent les communes sous tutelle. Mme la Ministre fait depuis une promotion commerciale effrénée des éoliennes sur tous les médias en justifiant sa décision par une succession d'inexactitudes économiques et de non-sens scientifiques », expliquent-elles dans un communiqué. Dans l'attente de la décision, ces organisations demandent aux préfets « de suspendre toutes les signatures des permis de construire des éoliennes ».

L'instruction a vocation à demander aux services de l'État l'élaboration de cartes régionales des zones favorables à l'éolien. L'instruction des dossiers doit aussi être améliorée. Objectif : renforcer l'acceptabilité des projets.