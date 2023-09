Les forêts tropicales ne survivraient pas à un réchauffement de 4 °C

Si les espèces végétales des régions les moins chaudes de la planète se retrouvent souvent inadaptées face au réchauffement climatique, qu'en est-il des espèces de régions déjà chaudes, comme les forêts tropicales ? D'après une étude publiée le 23 août dans la revue Nature, le risque de mortalité existe bel et bien si la Terre reste sur sa trajectoire de réchauffement tendanciel (vers + 4 °C en 2100).

Selon les auteurs américains, australiens, britanniques, brésiliens et panaméens de cette étude, le métabolisme photosynthétique des feuilles d'espèces tropicales devient impossible au-delà d'une température de 46,7 °C. Pour savoir si ce seuil critique est déjà constaté, les scientifiques ont réuni des mesures de la température des feuilles réalisées en laboratoire et dans les canopées du Brésil, de Porto Rico et d'Australie, ainsi que les données satellites fournies par le nouveau radiomètre thermique à infrarouge (baptisé « Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station ») de la Station spatiale internationale.

Leur analyse montre qu'en moyenne, ces dernières années, « seulement » 1 % des feuilles a atteint ou excédé le seuil de température critique au moins une fois par an. Pendant les périodes les plus chaudes et les plus sèches, la température moyenne de la canopée tropicale se situe entre 34 °C et 40 °C. En poussant l'analyse vers des projections futures, les chercheurs estiment que seul un réchauffement planétaire d'au moins 3,9 °C conduirait cette température moyenne à dépasser le seuil critique.