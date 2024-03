L'étude des sédiments du Rhône constate les effets de la chasse aux microplastiques

La croissance de la production de plastique n'entraîne pas nécessairement une augmentation de sa pollution. Renforcer la réglementation et les moyens de traitement des effluents de cette production peuvent atténuer ses effets. C'est ce que met en lumière une étude (1) publiée le 1er mars dans la revue Environmental Pollution et portée par une cohorte de chercheurs français de Lyon, de Tours ou encore de Clermont-Ferrand.

Les scientifiques se sont attelés à quantifier et à analyser la présence de microparticules de plastique dans les sédiments du Rhône, en amont et en aval de Lyon. Ils ont pour cela procéder à des carottages, pour retracer l'évolution de cette pollution de 1980 à 2021. Verdict ? Le nombre de microparticules quantifiées par kilogramme de sédiment sec, prélevé en aval, a diminué de plus d'un tiers en quarante ans – en particulier depuis les années 2000. Et ce, alors même qu'une tendance inverse s'est observée en amont.

Pour les chercheurs, cela représente un « premier exemple de découplage entre la demande en polymères et la pollution plastique ». Un phénomène qu'ils attribuent aux « travaux de modernisation de l'industrie plasturgique locale et des infrastructures d'assainissement urbain (à Lyon) » ainsi qu'à la « mise en conformité avec les règlementations en matière de traitement des effluents (industriels et urbains) ». Citons en cela, notamment, les avancées en cours de la réglementation européenne sur le traitement des eaux résiduaires urbaines avec la directive Deru, encore en discussion, et l'interdiction progressive, adoptée quant à elle en septembre dernier, d'ajout intentionnel de microplastiques dans les produits mis sur le marché.

Cependant, rappellent les auteurs dans leur étude, « les niveaux de contamination en microplastiques restent élevés (et contribuent) à la constitution d'un stock important de microplastiques piégés dans les sédiments du Rhône ». Les chercheurs estiment que depuis 1980 près d'une tonne de microplastiques par hectare s'est déjà accumulée dans les zones de sédimentation en aval du fleuve.