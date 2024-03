Filière bois-construction : 72 nouveaux projets lauréats

Dans le cadre du plan France 2030, le Gouvernement a retenu cinquante-neuf nouveaux lauréats de l'appel à projets (1) « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres bio-sourcés » pour un montant global d'aides de plus de 187 millions d'euros. « Ces projets lauréats ont convaincu grâce à leur contribution à la filière forêt-bois française valorisant la ressource forestière nationale, y compris la ressource de bois feuillus, et son renforcement industriel sur la première comme sur la seconde transformation (fabrication de produits utilisables directement dans la construction) », ont annoncé, le 2 mars, les ministères de la Transition écologique, de l'Agriculture et de l'Économie, dans un communiqué.

S'ajoutent les trois nouveaux lauréats de l'appel à projets « Mixité pour la construction bas carbone » pour un total de plus de 4 millions d'euros d'aides. Cet appel à projets vise à soutenir l'innovation, en particulier le développement des solutions mixtes associant les matériaux bio-sourcés/géo-sourcés à d'autres matériaux (béton, acier, verre…) ou avec d'autres bio- et géo-sourcés, et plus globalement aux systèmes constructifs du second œuvre.

Dix premiers lauréats ont également été retenus dans le cadre de l'appel à projets « Soutien à l'innovation dans la construction », pour un montant global d'aides de plus de 13 millions d'euros. Ces projets concernent la caractérisation des matériaux liés au risque incendie de la filière bois, la caractérisation des feuillus et celle des matériaux bio-sourcés et géo-sourcés. D'autres lauréats seront annoncés prochainement.

Par ailleurs, vingt projets lauréats ont aussi été sélectionnés, pour un total de plus de 113 millions d'euros d'aides du Fonds Chaleur et de France 2030. Cet appel à projets (2) vise à accompagner les industries du bois dans la mise en place d'installations à biomasse performantes pour répondre à leurs besoins de séchage et assurer une autonomie énergétique, en réduisant l'usage des énergies fossiles.

Les appels à projets France 2030 sont opérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe).