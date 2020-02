Financement participatif : l'environnement et les énergies renouvelables, second secteur le plus soutenu

Les plateformes de financement participatif (crowdfunding) en France ont permis de récolter 629 millions d'euros en 2019, annoncent, ce jeudi 20 février, le cabinet Mazars et l'association professionnelle Financement participatif France (FPF). Leur dernier baromètre indique une augmentation de 56 % des fonds collectés en 2019 par rapport à 2018. Le crowdfunding « réalise une année record », se félicitent les deux organismes. Les plateformes de financement participatif « prennent une place de plus en plus importante dans l'épargne et la vie quotidienne des Français ».





Le secteur économique de l'immobilier a bénéficié de la grande majorité des fonds collectés en 2019 (57 % avec 328,3 millions d'euros), suivi par l'environnement et les énergies renouvelables (16 % avec 92,2 millions d'euros), puis les commerces et services (10 % avec 57,6 millions d'euros). « La finance participative confirme sa très bonne forme en France. La croissance de la collecte a été en particulier portée par les secteurs de l'immobilier et des énergies renouvelables, auxquels s'identifient de plus en plus d'épargnants pour accompagner le développement de projets ambitieux », souligne Jérémie Benmoussa, président de Financement participatif France.