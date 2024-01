Le conseil d'administration de l'UIE du 18 décembre 2023 a nommé Florent Boulier, délégué général.

Florent Boulier est le nouveau délégué général de l'Union des industriels de l'eau (UIE). Il remplace Anne-Laure Makinsky, désormais directrice générale de l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee).

Ingénieur agronome, diplomé de l'École nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires (Ensaia) avec une spécialisation dans le domaine de l'eau suivie à l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (Engref), Florent Boulier a commencé sa carrière comme chargé de mission réseau d'assainissement chez Suez, avant de rejoindre l'UIE comme responsable des affaires techniques et réglementaires. Un peu plus tard, il a assuré également le secrétariat général du Synteau (entreprises spécialisées dans la conception et la construction d'usines de traitement de l'eau). En février 2023, il devient directeur technique, environnement et marchés des Entreprises du paysage.

Au sein de l'UIE, Florent Boulier devrait poursuivre les actions du syndicat en faveur de l'investissement dans les infrastructures et le patrimoine de l'eau, soutenir les évolutions de la réglementation concernant la réutilisation des eaux non conventionnelles (Reut), le développement de la production de biogaz, et les solutions existantes de lutte contre les micropolluants. Autre axe fort pour l'UIE : valoriser l'expertise et les innovations de l'ensemble des entreprises membres.