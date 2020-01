Géothermie profonde : l'UE permet à l'Ademe de participer au fonds de garantie Geodeep

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) pourra contribuer, à hauteur de 16,1 millions d'euros, sous la forme d'avances remboursables, à la constitution du fonds de garantie Geodeep, destiné aux opérations de géothermie profonde. La Commission européenne vient de lui donner son feu vert, dans le cadre de la réglementation sur les aides publiques aux entreprises. Elle estime ainsi « que l'aide octroyée par l'Ademe contribuera aux objectifs français et européens d'efficacité énergétique et de production d'énergie à partir de sources renouvelables ». De plus, pour elle, les éventuelles distorsions de concurrence seront minimes puisque l'aide sera versée sous forme d'avances remboursables.

L'objectif du fonds ? Couvrir le risque lié au degré élevé d'incertitude sur la ressource géothermale exploitable lors de forages profonds.