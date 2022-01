Gestion de l'eau et numérique : la Banque des territoires investit dans Aquasys

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts, mobilise 750 000 euros en capital pour soutenir la société Aquasys. Cette prise de participation vise à « accélérer la croissance de cette start-up innovante afin d'accompagner la transition des territoires vers une gestion plus protectrice et dynamique de la ressource en eau », a annoncé, le 18 janvier, la Banque des territoires dans un communiqué.

Aquasys, entreprise implantée dans la région nantaise, développe des outils numériques d'aide à la décision, principalement pour la gestion du grand cycle de l'eau (qualité et quantité), destinés aux collectivités, aux acteurs publics, industriels et agricoles.

Ces solutions numériques, proposées « en mode SaaS, consistent à récupérer, trier, organiser, visualiser et interpréter des informations sur la ressource en eau, tout en réduisant leur coût d'accès et leur délai de disponibilité », explique la Banque des territoires. Aquasys permet ainsi aux acteurs publics et privés qui le souhaitent de maîtriser les prélèvements d'eau, de prévenir certains événements (pollution, inondations, sécheresse) et de répondre à la « demande croissante de partage d'informations dans les instances de gestion locale ».

Aquasys réunit actuellement 15 collaborateurs.Les fonds apportés par la Banque des territoires contribueront « au doublement des effectifs d'Aquasys et à son développement commercial et opérationnel, sous la direction de ses dirigeants Stéphane Barthon, Dominique Theriez et Stéphane Grenon ».