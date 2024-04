Grand tétras dans les Vosges : le lâcher autorisé mais attaqué en justice

Par un arrêté (1) du 16 avril, la préfète des Vosges a autorisé pour une période de cinq ans l'introduction dans le milieu naturel de 200 spécimens de grands tétras, espèce au bord de l'extinction, dans le massif vosgien. Ce projet, piloté par l'État et animé par le parc naturel régional des Ballons des Vosges, prévoit la capture de 40 oiseaux par an en Norvège, sachant que la population de grands tétras norvégiens est estimée à 200 000 individus. Les premiers lâchers sont prévus ce printemps dans le massif du Grand Ventron et pourraient être élargis ensuite à deux autres massifs en fonction des premiers résultats.

Cette décision fait suite à des consultations locales et à une consultation publique organisée au cours du mois de mars sur un projet révisé à la suite d'avis défavorables, rendus en janvier 2023, par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et le Conseil national de protection de la nature (CNPN). Les avis émis lors des nouvelles consultations sont très variables, explique la préfecture. « Si certains acteurs estiment que cette opération est vouée à l'échec étant donné les effets du changement climatique sur le massif et la dégradation des habitats vosgiens, d'autres estiment que c'est une opération qui doit être tentée pour sauver l'espèce de l'extinction et qu'elle apportera un nouvel élan pour la préservation de la biodiversité du massif. Le coût de l'opération est également questionné. » Une facture qui s'élève à 580 000 euros par an les deux premières années, comprenant toutefois des mesures d'accompagnement qui devraient être réalisées avec ou sans renforcement de l'espèce. Sur le plan quantitatif, les résultats de la consultation publique paraissent toutefois plus tranchés : 811 contributions sont défavorables sur les 957 recueillies.

Les associations de protection de la nature sont elles-mêmes divisées sur le sujet, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et Alsace Nature y étant favorables, sous réserve de l'adoption de mesures d'accompagnement renforcées. D'autres associations (Lorraine Association Nature, Oiseaux Nature, Lorraine Nature Environnement, Flore 54) ont manifesté leur opposition lors de la consultation. Après la décision de la préfète favorable au lâcher, Oiseaux Nature, accompagnée de quatre autres associations (2) vosgiennes, a déposé deux recours : un référé suspension devant le tribunal administratif de Nancy et un recours devant les autorités norvégiennes en vue de suspendre la capture des oiseaux.