Aménagements durables : l'Alliance HQE-GBC réactualise son guide

L'Alliance HQE-GBC met en ligne une nouvelle édition de son guide, édité en 2010,pour aider à la gestion des projets de quartiers durables. Cette nouvelle version du guide de la démarche « HQE Aménagement » « prend en compte à la fois les quatre engagements du bâtiment durable pour tous (qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique, management responsable) et les nouveaux enjeux auxquels souhaitent répondre les aménageurs : économie circulaire, agriculture urbaine, résilience, numérique... », explique l'Alliance HQE-GBC.

La démarche HQE est composée d'un système de management de l'opération (SMO) qui prévoit notamment l'organisation du pilotage, de la participation et de l'évaluation tout au long du projet. Elle inclut aussi une approche thématique pour analyser le site et définir les objectifs du projet d'aménagement durable.

La version renouvelée du guide et de son approche thématique a été coordonnée avec l'évolution et l'harmonisation des certifications HQE Aménagement™ et HQE Infrastructures™ portées par l'organisme certificateur Certivéa, « pour mieux répondre aux enjeux des territoires durables ».

L'Alliance HQE-GBC rappelle les complémentarités, sur un même projet, des trois outils à associer pour une ville durable : le label « EcoQuartier » du ministère de la Cohésion des territoires, l'Approche environnementale de l'urbanisme (AEU2) portée par l'Agence de la transition écologique (Ademe) ainsi que la certification HQE Aménagement délivrée par Certivéa.