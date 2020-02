Ville durable : le Gouvernement présente sa nouvelle feuille de route

Ce mercredi 5 février, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a présenté un nouveau plan pour construire une ville durable et neutre en carbone en 2050, en accompagnant les territoires.

« Comment aménager des villes et des territoires de demain qui répondent aux attentes de ses habitants et soient plus sobres, plus inclusifs et s'adaptent au changement climatique ? ». Telle est l'ambition du Gouvernement qui lance, ce mercredi 5 février, sa nouvelle feuille de route « pour construire une ville plus durable ». Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a dévoilé dix nouvelles mesures, à l'occasion des dix ans du plan « Ville durable », initié par l'ex-ministre Jean-Louis Borloo après le Grenelle de l'environnement. « Il s'agit de donner un nouvel élan, en rendant plus simple et plus lisible l'écosystème de ceux qui font la ville de demain. Il est aussi essentiel de diffuser les actions concrètes qui ont pu émerger ces dix dernières années, comme, par exemple, avec l'agriculture ou la nature en ville », explique le ministère de la Ville et du Logement. Julien Denormandie présente cette feuille de route pour « accompagner les élus » et favoriser « une approche territoire par territoire ».

Fédérer et accompagner les acteurs de la Ville durable

« D'ici à 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville », indique M. Denormandie. « Si les villes occupent 2 % de la surface du globe, elles représentent deux tiers de la consommation mondiale d'énergie et émettent 80 % des émissions de CO 2 », souligne-t-il. L'objectif du ministère est de construire des villes « sobres, résilientes et solidaires avec leurs habitants pour atteindre une ville neutre en carbone à 2050 ». L'actualité récente a montré « leur grande vulnérabilité aux inondations comme aux canicules », rappelle le ministre. « C'est tout l'urbanisme des villes qui a besoin de se transformer », ajoute-t-il.

Parmi les dix mesures de la feuille de route, le Gouvernement prévoit d'abord de fédérer les acteurs concernés (État, collectivités territoriales, entreprises, associations) en créant « France Ville durable ». Cette nouvelle instance est issue de la fusion du réseau Vivapolis et de l'Institut de la Ville Durable, « pour construire un modèle français de la Ville durable ». France Ville Durable sera présidée par Patrice Vergriete, le maire actuel de Dunkerque (Nord). Elle aura pour ambition d'apporter un appui aux projets innovants, d'organiser la diffusion et la promotion des expériences et savoir-faire français en matière de Ville durable. Elle accompagnera la formation des acteurs et valorisera les projets locaux. Son activité se développera tant en France qu'à l'international.

Le ministère souhaite ainsi « accélérer les projets tout en s'adaptant aux spécificités locales ». De nouveaux outils seront mis à disposition des territoires, avec la création, en 2020, d'une plateforme d'« open innovation », ou en « facilitant » l'accès aux aides financières et aux aides en ingénierie pour soutenir leurs projets. S'ajoute l'accompagnement de 50 nouveaux territoires, via la démarche des « Ateliers des territoires » pour faire émerger des stratégies locales.

Accélérer les transitions en faveur de l'aménagement urbain durable

Julien Denormandie a également annoncé le lancement d'un appel à projets par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) pour créer 100 fermes urbaines dans les quartiers prioritaires de la ville. Les trente premiers quartiersseront sélectionnés d'ici l'été, avec un financement dédié de 21 millions d'euros.

Une expérimentation de quartiers à énergie positive et à faible impact carbone va également être lancée dans vingt-deux quartiers volontaires par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). En 2020 et pendant deux ans, l'Ademe accompagnera les 22 quartiers volontaires dans cette démarche .

L'État veut aussi montrer l'exemple. « À horizon 2022 », les opérations des 14 établissements publics d'aménagement (EPA) sous tutelle du ministère devront intégrer au moins 50 % de matériaux biosourcés ou géosourcés, « type bois, chanvre ou terre crue ». Pas moins de 20 % de la surface de chaque opération des EPA seront aussi réservées à la nature ou à la biodiversité.

500 écoquartiers labellisés aujourd'hui

En présentant la feuille de route, Julien Denormandie a aussi remis aujourd'hui les labels « Écoquartiers » de l'édition 2019, à 87 communes. Parmi ces lauréats, deux projets sont situés dans les territoires ultramarins (Guadeloupe et Martinique) tandis que 80 % des projets sont en renouvellement urbain, et 40 % sont situés en milieu rural. Ces labels récompensent des communes qui « innovent et expérimentent durablement » leur ville : qualité de l'air, gestion économe de l'énergie, de l'eau, des déchets, mobilité, diversité des logements ou encore cohésion sociale. Leur objectif est de « favoriser l'émergence de nouvelles façons de concevoir, construire, gérer et vivre au cœur des territoires ». Près de 500 projets ont reçu, à ce jour, le label Écoquartier.