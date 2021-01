Arc méditerranéen : 1 000 capteurs pour améliorer les prévisions météorologiques

La tragédie des vallées de la Vésubie et de la Roya en octobre 2020 a rappelé la vulnérabilité de ce territoire aux évènements climatiques brutaux. La prévision météorologique doit s'affiner pour anticiper les risques et limiter les dégâts humains et matériels. La start-up HD Rain s'inscrit dans cette dynamique et va déployer 1 000 capteurs autour de l'Arc méditerranéen d'ici septembre 2021.

Fondée en 2018 par Ruben Hallali, ingénieur et docteur en sciences atmosphériques, Duminda Ratnayake, ingénieur en électronique et robotique, et François Mercier, ingénieur et docteur en mathématiques appliquées, HD Rain a su convaincre trois fonds d'investissement (Newfund, Kima Ventures et RésiliAnce). Elle a pu lever 1 million d'euros, afin de déployer ses réseaux de capteurs et de confirmer l'efficacité de sa technologie. Cette dernière s'appuie sur un principe physique, celui de l'atténuation par la pluie du signal radio émis par les satellites en direction des antennes paraboliques. HD Rain a donc développé des algorithmes intelligents auto-apprenants (réseau neuronal) d'analyse et d'interprétation du signal.

La donnée collectée sera destinée aux acteurs économiques - assurances, agriculteurs, entreprises de BTP ou de logistique, ainsi qu'aux collectivités locales. Dans les Alpes-Maritimes où débutera l'opération, HD Rain va mener le déploiement en partenariat non-exclusif avec l'assureur Allianz, la ville d'Antibes et la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis.