Le cimentier Holcim acquiert Chrono Chape

En vue d'accélérer le développement et la disponibilité de ses produits chapes bas carbone en France, le cimentier suisse Holcim a annoncé, ce 5 janvier, l'acquisition de l'entreprise française Chrono Chape. Cette société, basée à Longeault-Pluvault, près de Dijon (Côte-d'Or), fabrique des chapes en ciment directement sur le chantier grâce à une flotte de centrales mobiles (camions).

« Les synergies avec les autres activités du groupe Holcim en France, Lafarge Bétons, PRB et Cantillana vont permettre à Chrono Chape de poursuivre sa croissance et de contribuer à la décarbonation du bâtiment », se félicite François Petry, président d'Holcim France, dans un communiqué. « Avec cette opération, Lafarge Bétons va également pouvoir renforcer la palette des services proposés à ses clients partenaires et accéder à de nouveaux marchés », ajoute le groupe.