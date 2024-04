Hydrogène : une entreprise de la filière lance une première « marketplace »

Ce 23 avril, Lhyfe se lance dans une nouvelle première en déployant sa propre « marketplace » consacrée au dihydrogène (H 2 ) d'origine renouvelable. L'idée ? Faciliter la vente du fameux gaz, pour les producteurs, et l'achat ou l'avitaillement, pour les consommateurs – et en particulier, ceux du domaine de la mobilité. « La première phase de cette marketplace permet aux acteurs équipés de leur propre solution de transport de venir s'approvisionner auprès des sites de production référencés, et aux producteurs de se coordonner pour renforcer l'offre en hydrogène vert à travers l'Europe », atteste l'entreprise nantaise, elle-même fabricante et exploitante d'électrolyseurs.

Le principe de cette place de marché en ligne, hébergée sur le portail web Lhyfe Heroes (qui inclut d'autres outils développés pour les professionnels de la filière), repose sur une « garantie verte » : « L'ensemble de l'hydrogène disponible sur la (plateforme) est et sera garanti vert par les experts de Lhyfe. » Une « certification » privée que la société tire de son propre travail en interne à l'origine de cette marketplace. « Cet outil, nous l'avons d'abord développé en interne, pour renforcer notre propre efficacité et optimiser notre gestion multisite, puis nous l'avons proposé à d'autres acteurs du secteur », témoigne le directeur des opérations, Antoine Hamon.

Lhyfe assure, par ailleurs, que l'accès à la plateforme sera gratuite, du moins « dans sa première version ». À noter qu'en matière d'hydrogène (vert ou non), il existe déjà un autre marché en ligne, entreprise-à-entreprise, pour les composants avec l'allemand Hyfindr ainsi que la plateforme Xydromark, du bureau d'études doubiste, Xydrogen.