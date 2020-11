Santé des océans et des eaux douces de l'UE : l'Ifremer consulte les Français

Jusqu'au 27 novembre, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) consulte en ligne les Français pour protéger et restaurer les océans, les mers et les eaux côtières et intérieures. Cette consultation citoyenne s'inscrit dans le cadre de la mission européenne « Starfish 2030 », présidée par l'ancien commissaire européen Pascal Lamy. L'Ifremer a été sollicité par la Commission européenne, le ministère de la Mer et le secrétariat général de la mer pour organiser cette enquête auprès des Français.

Cette incitative « se déroule dans le cadre de l'un des 5 défis stratégiques fixés par l'Union européenne à relever d'ici 2030, qui vise à restaurer la santé des océans, des mers, lacs, fleuves et rivières », précise l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) qui est partenaire de l'initiative. Deux consultations citoyennes ont déjà été conduites en juin dernier en Irlande et en Roumanie, selon l'Océanopolis, également partenaire.

Les résultats de l'enquête seront présentés le 5 décembre.