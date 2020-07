L'impression 3D se met au plastique recyclé

Le 25 juin, Veolia et Francofil, une société française spécialisée dans la production de filaments techniques destinés à l'impression 3D, ont annoncé avoir noué un partenariat pour fabriquer et commercialiser des filaments à partir de plastique recyclé.

« Veolia est en charge de préparer et fournir les résines recyclées qui seront utilisées par Francofil pour fabriquer et commercialiser des filaments d'imprimantes 3D », expliquent les deux entreprises. Les filaments 3D seront produits à partir de polypropylène (PP) et d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) coloré recyclés. « Les conditions de fabrication mises au point permettent de maîtriser la qualité de la matière et du filament pour une parfaite impression », annoncent les deux entreprises. La collaboration initiée avec ces deux résines pourrait déboucher sur de nouveaux filaments 3D à partir de matière plastique recyclée.

Elle rappelle que l'impression 3D est aujourd'hui utilisée dans de nombreux secteurs : l'automobile, l'électronique, l'aéronautique, le biomédical ou l'architecture, pour la réalisation de prototypes d'objets ou de pièces de fabrication. « Ce partenariat démontre que les plastiques issus du recyclage sont des ressources de qualité qui répondent aux exigences des industriels », explique Veolia, qui assure qu'il y a « une parfaite adéquation entre les caractéristiques attendues du filament et celles des matières plastiques recyclées ».