Incendies à proximité de Tchernobyl : la radioactivité attendue en France devrait être extrêmement faible

En France, l'impact des masses d'air contaminées par les incendies à proximité de Tchernobyl devrait rester négligeable. Des niveaux de radioactivité plus élevés ont été mesurés en Ukraine.

Le 15 avril, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié une nouvelle note d'information sur l'impact des incendies qui se sont déclarés début avril dans la zone d'exclusion autour de la centrale de Tchernobyl (Ukraine). « Les niveaux de radioactivité attendus en France sont extrêmement faibles, en dessous de 1 micro becquerel par m3 (μBq/m3) en césium 137 », estime-t-il, s'appuyant sur sa modélisation de la radioactivité remobilisée par les incendies et du déplacement des masses d'air. Quant à l'impact sanitaire résultant de l'inhalation de ces masses d'air arrivant en France, il « devrait (…) être insignifiant ».

La Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) confirme que les « niveaux de contamination [sont] très faibles et difficiles à mesurer » en France. L'analyse du filtre de la balise de surveillance de la radioactivité atmosphérique qu'exploite l'association indépendante à Montélimar (Drôme) « a confirmé que, sur la période du 3 au 10 avril, l'activité volumique moyenne du césium 137 dans l'air ambiant est restée très faible, en dessous des limites de détection (< 6 μBq/m3) ». Le constat est identique pour la seconde balise de la Criirad installée à Romans-sur-Isère dans la Drôme (la limite de détection de cette balise est de 13 μBq/m3).

Ces incendies, qui ont atteint la zone d'exclusion et l'environnement proche (environ 1 km) de la centrale ravagée par la catastrophe de 1986, seraient désormais sous contrôle, selon les deux sources.

Les masses d'air les plus contaminées n'ont pas atteint la France

Les simulations de l'IRSN « indiquent que les masses d'air provenant de la zone des incendies qui se sont produits les 5 et 6 avril ont pu atteindre la France dans la soirée du 7 avril 2020 », explique l'IRSN. Il ajoute qu'« au 14 avril, ces masses d'air recouvraient encore la moitié du territoire ». L'IRSN réalise des prélèvements d'aérosols, dont les résultats « ne seront disponibles qu'en fin de semaine prochaine ».

Par ailleurs, les masses d'air les plus contaminées « ne sont pas parvenues jusqu'en France à ce jour ». L'Institut explique que les conditions météorologiques ont favorisé le transport de ces masses d'air vers la Biélorussie, le sud de l'Ukraine, l'est de la Roumanie et de la Bulgarie. Ces masses d'air sont celles contaminées par les rejets des incendies survenus entre le 9 et le 11 avril 2020, estimés être les plus significatifs d'après la modélisation.

À ce stade l'Institut ne donne pas d'information sur les masses d'air issues des derniers incendies du 14 avril, les plus proches de la centrale.

Dépassement des niveaux habituellement mesurés en Ukraine

Les niveaux de contamination sont très faibles et difficiles à mesurer en France. La Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité

À proximité de la centrale, des mesures font apparaître une contamination importante de l'air dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. L'activité volumique du césium 137 a atteint jusqu'à 180 000 μBq/mselon une mesure effectuée sur le site. Ce résultat est. L'exposition des pompiers due à l'inhalation des fumées est estimée à environ 13 micro sievert (μSv), pour une intervention de 100 heures. Cela correspond à 1 % de la dose reçue par l'exposition au rayonnement émis par le sol contaminé, qui est

La Criirad estime que « de nombreuses questions restent posées sur l'impact radiologique de ces incendies pour les pompiers et les populations riveraines ». Si l'IRSN a évalué la dose reçue par les pompiers, il n'a toutefois pas précisé quelle est l'incidence sanitaire de cette exposition.

À Kiev, les valeurs relevées ont été « significativement plus élevées que les valeurs habituellement mesurées ». Les valeurs maximales atteignent 700 et 1 200 μBq/m3, contre environ 6 μBq/m3 en césium 137 en temps normal, explique l'IRSN. La valeur la plus élevée, mesurée par le Centre scientifique et technique d'État pour la sureté nucléaire et radiologique ukrainien, « n'a pas été confirmée ». L'IRSN explique que ces valeurs restent « modérées et sans conséquence sanitaire ».

La Criirad évoque, pour sa part, des mesures effectuées par les services spécialisés Ukrainiens (SSTC) de l'ordre de 5 000 à 7 000 μBq/m3, soit des niveaux cinq à dix fois plus élevés que ceux avancés par l'IRSN. Ils correspondent à une « augmentation ponctuelle de plus de 700 fois » la radioactivité habituelle de Kiev, commente l'association qui évoque un niveau « normal » inférieur à 10 μBq/m3 (une valeur comparable à celle citée par l'IRSN). À ce stade, ni l'IRSN, ni la Criirad ne sont en mesure d'expliquer l'écart dans les chiffres qu'ils avancent concernant Kiev.