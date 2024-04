L'industrie des canettes investit dans le développement d'un aluminium 100 % recyclé

Quatre grands producteurs occidentaux d'aluminium s'allient pour renforcer la recyclabilité des canettes. « Alors que l'aluminium laminé pour le corps de la canette contient déjà un pourcentage élevé d'aluminium recyclé et favorise une recyclabilité très élevée, il existe un potentiel de recyclage supplémentaire lié au couvercle de la canette », soulignent le fabricant français Constellium, l'entreprise grecque ElvalHalcor, la société américaine Novelis (filiale du groupe indien Hindalco) et le recycleur germano-norvégien Speira, le jeudi 18 avril. Ces derniers sont tous membres de la branche emballage d'European Aluminium, la fédération européenne des acteurs de la filière.

Concrètement, les quatre producteurs s'engagent à partager le financement complet (d'un montant non communiqué) d'un projet de recherche et développement visant à « explorer des alliages alternatifs et recyclables pour le couvercle de la canette ». Ils superviseront et coordonneront les avancées en la matière sur « au moins trois ans » avec les « autres partenaires de la chaîne de valeur ». L'objectif est d'aboutir à un « alliage alternatif à haute teneur en matières recyclées pour le couvercle » et, à terme, de produire et commercialiser des canettes « à partir d'aluminium recyclé jusqu'à 100 % ». Il s'agit de l'engagement principal de la feuille de route pour la décarbonation de la filière à l'horizon 2030, formulée en 2021. Et aux producteurs de rappeler : « L'utilisation d'aluminium recyclé réduit considérablement les émissions directes de carbone et permet d'économiser 95 % d'énergie par rapport à la production d'aluminium primaire. »