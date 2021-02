Selon le nouveau bilan de l'Ifremer, 21 % des poissons pêchés et débarqués dans les ports français proviennent de populations surexploitées. La situation en Méditerranée reste préoccupante.

Quatrième pays en termes de volume de poissons capturés en Europe (400 000 tonnes), la France mise sur les scientifiques de l'Ifremer pour assurer la surveillance de l'état des populations de poissons. L'institut vient de publier son bilan annuel et première constatation : l'objectif premier de la politique commune de la pêche (PCP) qui vise 100 % des populations pêchées au niveau du rendement maximum durable en 2020 n'est pas atteint. Pas plus que l'objectif de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui préconise le retour au bon état écologique de l'ensemble des populations halieutiques.

En 2020, 47 % des volumes de poissons pêchés en France sont issus de populations en bon état et 13 % de populations en cours de reconstitution. Un taux global en nette amélioration depuis 10 ans mais quasi-simlaire à 2019. Mais la surpêche touche encore 21% des populations, et 2 % sont considérées comme « effondrées ». La proportion des populations en bon état varie en fonction des façades entre 35 et 65 %, à l'exception de la Méditerranée pour laquelle cette proportion est très faible.

Les connaissances halieutiques en Méditerranée demeurent lacunaires et la majorité des populations de poissons ne font pas l'objet d'un suivi scientifique. Pour celles qui sont évaluées, bien que les derniers chiffres fassent état d'un début d'amélioration, les populations de poissons restent très fortement surexploitées avec encore 75 % des communautés de poissons de Méditerranée et de Mer Noire considérées en surpêche en 2019. En France, seuls 39 % des débarquements méditerranéens sont issus de populations évaluées. Cela représente 8 populations évaluées sur 274 espèces débarquées. Néanmoins, ces espèces sont de bons marqueurs des principales communautés exploitées par les pêcheurs.