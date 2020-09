L'Agence de la transition écologique (Ademe) d'Île-de-France dévoile les onze projets retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) baptisé « Vers une innovation low-tech » lancé en février dernier. Les innovations low-tech visent à « développer des produits et services les moins intensifs et complexes en technologie et limiter les impacts environnementaux induits dans les usages, les comportements et les modes de consommation », explique l'agence. Cet AMI dispose d'un budget de 500 000 euros pour 2020 pour soutenir les onze lauréats franciliens. Les projets sélectionnés sont : Résilience Archi, Impact_LT_ENT, Charrette, VillowTech2020, IncLowTech, Orfee Lowtech, High Paille, Glocal-LT-IDF, Urbalotek, LTL-A-VENIR et Povers.

L'Ademe Île-de-France lance un nouvel AMI en 2021 pour structurer et déployer un réseau low-tech dans la région. La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour cet AMI est fixée au 1er mars 2021.

« Le « low tech » porte un nouveau regard sur l'innovation : en fonction des ressources qu'elle mobilise et des impacts sur les usages et les comportements. C'est une vision systémique pour que l'innovation soit au service de la société, de l'environnement et de la résilience des territoires. Les onze lauréats de ce premier AMI francilien transcrivent cette démarche au service des grandes régions et métropoles », déclare Raphaël Gerson,Directeur régional adjoint de l'Ademe Île-de-France.