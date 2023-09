Anciennement directeur innovation d'Alstom, de General Electric, du CNRS et même du ministère de l'Enseignement supérieur, Ronan Stephan succède à Jean-Philippe Pagot à la présidence de l'institut France Énergies marines.

Ce mardi 5 septembre, les membres de l'institut de transition énergétique France Énergies marines (FEM) ont élu un nouveau président : Ronan Stephan. Il succède à Jean-Philippe Pagot, actuel directeur de l'environnement maritime chez EDF Renouvelables, en fonction depuis juin 2020.

Initialement ingénieur chez Thomson-CSF (aujourd'hui Thales), Ronan Stephan a occupé de nombreux postes à la direction de l'innovation au sein d'organismes aussi bien publics que privés. En 2002, il rejoint le Centre national de recherche scientifique (CNRS) en tant que directeur des relations industrielles avant de présider l'université de technologie de Compiègne en 2005. En 2009, il est même nommé directeur général de la Recherche et de l'Innovation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est notamment à travers ce rôle qu'il contribue aux premiers audits de FEM. Par la suite, il a occupé des postes similaires chez Alstom, puis General Electric et Plastic Omnium.

« Sa volonté est aujourd'hui de positionner l'institut sur des projets collaboratifs ambitieux contribuant, d'une part, à une filière nationale forte aux plans industriel et économique, et renforçant, d'autre part, la reconnaissance internationale de l'Institut en matière de recherche et de technologie », déclare FEM dans un communiqué. Sous sa présidence, l'institut doit en effet compléter sa transformation en SAS et clôturer son entité associative initiale. La direction de cette structure, présidée depuis 2021 par Christophe Chabert, sera assurée par Jean-Philippe Pagot.