Finance verte : les fonds labellisés Greenfin financeront le nucléaire

Extraction d'uranium, raffinage, construction et exploitation de réacteurs… Alors que la filière nucléaire était exclue des critères permettant d'obtenir le label Greenfin « France finance verte », un nouveau référentiel publié au Journal officiel (1) de ce mardi 9 janvier réintroduit « l'ensemble des activités économiques permettant la production d'énergie à partir de technologies nucléaires, y compris les technologies du cycle des combustibles et de gestion des déchets radioactifs ».

Cette certification censée garantir la qualité environnementale des fonds d'investissement avait été créée en 2016 sous l'appellation label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». Elle a vocation à mobiliser davantage l'épargne vers la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique.