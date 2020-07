Investissement responsable : le label ISR est désormais éligible pour les fonds immobiliers

Selon l'arrêté publié le 23 juillet par le ministère de l'Économie, le référentiel du label d'État « Investissement socialement responsable » (ISR) et son plan de contrôle intègrent désormais les fonds d'investissements immobiliers. Dans un communiqué, l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) a salué la publication de cet arrêté portant création du label ISR en immobilier, après plus de trois ans de travaux avec les pouvoirs publics.

Pour Frédéric Bôl, président de l'ASPIM, « ce label, particulièrement exigeant et ambitieux, sera un gage de fiabilité et de transparence pour les épargnants désireux d'investir dans des véhicules vertueux sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) ». La création de ce label « offrira une reconnaissance et contribuera à amplifier le travail entrepris depuis des années par les sociétés de gestion pour améliorer l'impact de leur portefeuille immobilier sur l'environnement et la société », a-t-il ajouté.

Le label ISR est maintenant éligible pour les fonds immobiliers, les mandats de gestion institutionnels et les fonds spécialisés. Les exigences du label sont renforcées avec plus de transparence auprès du client final, des exigences supplémentaires sur les critères que les fonds doivent respecter, notamment l'indicateur de performance ESG.

La Direction générale du Trésor a publié un document mettant à jour le référentiel du label ISR.