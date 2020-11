Investissements forestiers : le dispositif d'encouragement fiscal prorogé

Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (Défi-Forêt), qui arrive à expiration le 31 décembre prochain, sera prorogé de deux ans. L'Assemblée nationale a en effet adopté ce vendredi 13 novembre un amendement en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021).

« Ce dispositif vise à lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et à inciter les propriétaires forestiers à réaliser des actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de la forêt », a fait valoir le rapporteur Laurent Saint-Martin, auteur de l'amendement.

Le dispositif comprend deux volets. En premier lieu, une réduction d'impôts sur le revenu liée à l'acquisition de forêts et au versement de cotisations d'assurance pour couvrir les domaines forestiers. En second lieu, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers et les rémunérations dans le cadre d'un contrat de gestion des bois et forêts. « Le bénéfice de ces dispositifs est notamment conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts », précise le député LReM.