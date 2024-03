Le label BBCA est disponible pour le secteur de l'hôtellerie

Les hôtels sont désormais éligibles au label bas carbone BBCA. En partenariat avec notamment Covivio, Linkcity, easyHotel et Pouget Consultants (pilote du projet), une soixantaine d'opérations hôtelières diversifiées (entre 1 000 et 40 000 m2 – Haussmannien / avant 2000 / après 2010) ont été étudiées « pour identifier les caractéristiques spécifiques des émissions carbones d'un hôtel, les bonnes pratiques à développer pour les réduire et déterminer le cap de l'exigence bas carbone permettant l'obtention du label BBCA », explique l'association BBCA, dans un communiqué.

Trois méthodes de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sont disponibles pour la construction neuve, la rénovation ou l'exploitation, et la mesure sera possible sur tout son cycle de vie. Les bonnes pratiques bas carbone seront valorisées au travers de plafonds d'émissions définis pour les hôtels (limiter les énergies fossiles, favoriser les matériaux bas carbone, intensifier les usages, densifier l'occupation de l'espace…). Le label prend en outre en compte la présence d'équipements de type piscine et spa. Un critère de pilotage de la performance carbone sera aussi défini à la chambre, le standard du secteur.

Enfin, toutes les catégories d'hôtels (étoiles) pourront demander ce label. « La catégorie Hôtel est disponible dans les référentiels BBCA suivants : BBCA Neuf V3.2, Rénovation V1.1 et Exploitation V1.1. Le label BBCA pour la catégorie Hôtel est délivré par les certificateurs Certivea et Prestaterre Certifications », précise l'association BBCA.