Refashion lance le bonus réparation pour les chaussures et les vêtements

Un deuxième fonds réparation est officiellement lancé. Refashion propose une réduction immédiate comprise entre 6 et 25 euros pour la réparation de chaussures ou de vêtements. Six-cents réparateurs sont labélisés.

Après l'électroménager et les produits électroniques, ce sont maintenant les vêtements et les chaussures qui bénéficient d'un bonus réparation. Mardi 7 novembre, Refashion, l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC), a lancé son fonds réparation.

Conformément au cahier des charges de la filière, Refashion y consacrera 154 millions d'euros entre 2023 et 2028, dont 7,3 millions dès cette année. Objectif affiché par l'éco-organisme : atteindre 21,6 millions de réparation d'ici à 2028, soit une hausse de 35 % du volume de textiles et chaussures réparés par rapport à 2019. Cette année-là, 16 millions de pièces avaient été réparées, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe).

De 6 à 25 euros de réduction accordés par 600 réparateurs

Concrètement, le fonds réparation proposera une remise immédiate sur facture comprise entre 6 et 25 euros par réparation : 6 euros pour la réparation d'une couture défaite sur un vêtement non doublé ; 7 euros pour le changement de « bonbouts » sur des chaussures ou la réparation d'un trou, d'un accroc ou d'une déchirure sur un vêtement ; 8 euros pour la pose de patins, la réparation d'une couture ou un collage de chaussures, ainsi que la réparation d'une couture défaite sur un vêtement doublé ou d'un petit zip de vêtement ; 10 euros pour le changement d'un petit zip de chaussure ou d'une doublure simple de vêtement ; 14 euros pour un zip de chaussure de plus de 20 cm ; 15 euros pour un grand zip de vêtement ; 18 euros pour un ressemelage en gomme ; et 25 euros pour un ressemelage en cuir ou une doublure complexe.

Tous les réparateurs labélisés sont des professionnels qualifiés dont l'expertise et l'expérience ont été validées Refashion

Ces niveaux de bonus constituent uneselon Refashion. D'autant, ajoute l'éco-organisme, que les bonus sont cumulables :

Pour démarrer, ces réductions seront accordées dans « plus de 600 points de réparation labélisés », avance l'éco-organisme qui explique « [mettre] tout en œuvre pour que le nombre de structures labélisées augmente rapidement ». Et de préciser que « tous les réparateurs labélisés sont des professionnels qualifiés dont l'expertise et l'expérience ont été validées et qui répondent à un ensemble de critères établis en collaboration avec les représentants métier », précise l'éco-organisme. Refashion publie aussi une carte interactive des réparateurs labélisés : y figurent certaines enseignes spécialisées dans la réparation, comme les magasins Mister Minit, des distributeurs, comme Des Marques & Vous, Free Lance et Zara, et bien sûr de nombreux artisans.

Enfin, Refashion fait aussi le point sur la pratique des Français concernant la réparation des vêtements et des chaussures. Selon une étude Ifop, qu'il a commandée pour le lancement du fonds réparation, « il apparaît que trois Français sur quatre ont jeté un vêtement ou une paire de chaussures qui aurait pu être réparés alors que 83 % d'entre eux se disent disposés à les faire réparer ». Et de rappeler que le prix est un des principaux freins à la réparation : 43 % des Français expliquent avoir jeté un vêtement ou des chaussures réparables parce qu'ils jugeaient que la réparation était trop coûteuse. Par ailleurs, 32 % ont jeté un textile parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser pour le faire réparer. La remise sur facture immédiate est jugée incitative par 38 % des personnes interrogées.