Lancement d'un nouveau portail de données hydrologiques par Météo-France

Météo-France a lancé, le 31 mars dernier, son nouveau portail de données hydrologiques en libre accès, DRIAS-Eau, en partenariat avec l'Inrae et l'Office international de l'eau (OiEau) et dans le cadre du projet européen Life Eau et Climat et du projet Explore2.

Venant « en appui aux acteurs locaux », cette base de données vise une meilleure gestion des ressources en eau entre les différents secteurs via la prise en compte des effets du changement climatique sur les bassins versants. Elle permet d'accompagner les opérateurs publics et privés, mais aussi des collectivités, des bureaux d'études et toute activité en lien avec la gestion de l'eau (agriculture, industrie, assainissement, etc.). Le portail « permet de visualiser, sous forme de cartes, l'évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme » et selon les scénarios du Giec. Il regroupe ainsi de nombreuses données concernant six variables : le débit des cours d'eau, l'évapotranspiration, l'humidité des sols, l'équivalent en eau du manteau neigeux, le drainage et le ruissellement.

À noter que de nouvelles données sur les eaux souterraines seront mises en ligne en 2024. Ce portail donne également accès à de nouvelles projections climatiques et modélisations hydrologiques, aidant par exemple à la conception des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).