Lancement du programme Pacte industrie par l'Ademe et l'Atee

L'Ademe et l'Atee, l'Association technique énergie environnement, annoncent, ce 1er juin 2023, le lancement du programme Pacte industrie, un nouveau programme entièrement financé par le dispositif du certificat d'économies d'énergie (CEE). Il vise à faciliter le déploiement de l'efficacité énergétique et de la décarbonation de l'industrie, dans la continuité d'autres programmes comme PRO-SMEn ou Prorefei.

Doté d'une enveloppe de 49 millions d'euros, ce programme permettra de financer, outre des formations, des études et du coaching jusqu'à 70 % pour un accompagnement adapté à chaque site industriel concernant leurs investissements de décarbonation et d'efficacité énergétique. Il est ainsi destiné aux référents énergie, directeurs financiers et chefs d'entreprise qui souhaitent entamer une démarche de transition énergétique (économies d'énergie, indépendance énergétique…).