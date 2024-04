Mobilité hydrogène : Hysetco fait le plein d'investissements

Pierre-Étienne Franc, cofondateur et directeur général d'Hy24, et Loïc Voisin, président d'HysetCo.

© Mourad Mokrani Pierre-Étienne Franc, cofondateur et directeur général d'Hy24, et Loïc Voisin, président d'HysetCo.

Déjà à la tête d'une flotte de quelque 550 véhicules à hydrogène et de quatre stations en région parisienne – porte de Saint-Cloud et dans les trois aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget –, la start-up Hysetco vient de lever 200 millions d'euros pour déployer son offre intégrée destinée aux professionnels : location de véhicules, stations d'avitaillement, services associés (mise à disposition, entretien, réparation, assurance, formation). Aujourd'hui, l'entreprise distribue près de 30 tonnes d'hydrogène par mois à ses clients, chauffeurs de taxis notamment, pour des usages intensifs. En 2023, ces derniers ont parcouru plus de 20 millions de kilomètres.

Grâce à ce soutien conséquent, Hysetco compte ouvrir une dizaine de stations supplémentaires avant la fin de l'année 2024 en Île-de-France, destinées à plusieurs milliers de véhicules, puis d'accélérer son expansion en France et en Europe. Cette levée de fonds a été pilotée par la société d'investissement spécialisée dans l'hydrogène Hy24, via son fonds d'infrastructure Clean H 2 Infra Fund. Hy24 devient désormais l'actionnaire majoritaire d'Hysetco qu'il qualifie d'acteur « le plus avancé au monde » dans le déploiement de solutions complètes de mobilité décarbonée, réplicables de surcroît dans toutes les grandes agglomérations.

L'investisseur « à impact » Raise Impact et le gérant d'actifs Eiffel Investment Group participent également à l'opération, aux côtés des premiers actionnaires : Air liquide, TotalEnergies, Toyota France et la société d'investissements Kouros. « La décarbonation de nos modèles énergétiques reste inachevée dans les transports, où la dépendance aux énergies fossiles est pourtant la plus forte, constate Pierre-Étienne Franc, cofondateur et directeur général d'Hy24. La bascule vers des modèles hybrides électrique et hydrogène, notamment pour les motorisations intensives et lourdes, est l'une des solutions les plus pertinentes pour les opérateurs. »