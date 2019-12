De nombreux téléphones portables usagers « dorment » dans les placards des Français. En 2016, une mission sénatoriale d'information sur l'inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones portables avait estimé leur nombre à 100 millions. Les députés ont validé des opérations de collecte nationale annuelles, accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs vieux mobiles.

Les députés expliquent que la prime qui accompagne ces « opérations coup de poing » pourrait prendre la forme d'un versement en numéraire, de bons d'achat ou de cadeaux. Ils estiment en outre que le gisement des téléphones oubliés dans les tiroirs des Français représente entre 54 et 113 millions d'euros.

La mesure étendue aux piles

En séance, le dispositif a été étendu aux piles et accumulateurs. « Sur 100 piles mises sur le marché, environ 45 piles sont aujourd'hui collectées et recyclées, 35 sont stockées « dormant dans les tiroirs » des consommateurs (usagées) ou en usage dans le foyer, et 20 sont jetées dans les ordures ménagères ou dans la nature », détaillent les élus. Ils soulignent en particulier l'intérêt des matériaux stratégiques (lithium, nickel, zinc, cadmium...) que renferment les batteries.