Vélo : un marquage obligatoire pour lutter contre le vol

À compter du 1er janvier 2021, les vélos vendus en magasin disposeront d'un identifiant unique auquel seront associées les coordonnées du propriétaire. Tout sera enregistré dans un fichier géré par l'Association pour la promotion de l'identification du cycle (Apic). Un fichier que la police pourra consulter pour identifier les propriétaires des vélos qu'elle retrouvera. Lors de l'achat d'un vélo d'occasion entre particuliers, l'acheteur pourra également vérifier si le cycle n'est pas déclaré volé. Cette obligation entre en vigueur début 2021 pour les cycles neufs et le 1er juillet 2021 pour les cycles d'occasion, vendus en magasin. Les propriétaires de vélos vendus avant ces échéances pourront également les faire marquer s'ils le souhaitent. Des opérateurs d'identification des cycles seront prochainement agréés.

Ce marquage a pour but de lutter contre les vols, frein à la généralisation de la pratique du vélo. Selon une étude de l'Insee de 2017, plus de 300 000 vélos sont déclarés volés chaque année. « Après un vol, les victimes ont tendance à ne pas racheter de vélo ou à descendre en gamme et donc à acheter un matériel moins sûr. Les vélos à assistance électrique, plus coû@@@@@@@@@@teux, sont de plus en plus concernés », explique le ministère de la Transition écologique. Le marquage a donc été rendu obligatoire par la loi d'orientation des mobilités, et est un des axes de travail du plan vélo.