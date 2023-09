Martinique : vers la reconnaissance du site des Salines en tant qu'entité naturelle juridique ?

Le 18 septembre 2023, le collectif Sové Lavi Salines, assisté par l'association Notre Affaire à tous (Naat), a lancé la Déclaration des droits des Salines en Martinique, pour encourager la reconnaissance de cette zone naturelle en tant qu'entité naturelle juridique (ENJ). Autrement dit, un site détenteur de droits et d'une personnalité juridique, pour une meilleure protection.

Le site des Salines, situé à la pointe sud de la Martinique, est une zone humide d'importance internationale (inscrite sur la liste de la Convention de Ramsar), à la biodiversité extrêmement riche. Il est menacé, depuis les années 1960, par de nombreux projets fonciers, agricoles et touristiques.

C'est dans ce contexte que plusieurs associations martiniquaises se sont mobilisées pour le protéger. Mobilisation aujourd'hui marquée par une nouvelle étape : celle de la signature de la Déclaration des droits des Salines.

Pour Mirelle Lacharme, experte en environnement et développement durable investie dans ce projet, « il est vital de créer une entité naturelle juridique pour protéger les Salines – et plus largement la nature -, car le droit de l'environnement et les voies de recours existants s'avèrent incapables d'empêcher les atteintes meurtrières contre ce site naturel exceptionnel ».

Les initiateurs de la déclaration invitent ainsi la collectivité territoriale de Martinique, la communauté d'agglomération Espace-Sud et les communes à soutenir cette déclaration, dans l'objectif de l'inscrire dans le cadre réglementaire local.

« Nous constatons que de plus en plus de collectifs, soutenus par des élus locaux, souhaitent déployer les droits de la nature sur leur territoire afin de reconsidérer le vivant et mieux le protéger. Nous sommes heureux d'accompagner Sové Lavi Salines dans cette initiative pionnière aux Antilles qui vient renforcer le mouvement des droits de la Nature », se félicite Marine Yzquierdo, avocate et administratrice de Naat.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de reconnaissance de droits aux éléments naturels : la Mar Menor, en Espagne, la mobilisation pour une personnalité juridique pour le Rhône, les tortues marines et requins aux îles Loyauté…