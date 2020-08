Méditerranée : lancement de la campagne d'information sur le risque inondation

Alors que va débuter la saison des orages et des pluies violentes dans le sud de la France, le ministère de la Transition écologique et Météo France lancent la campagne annuelle d'information sur les risques inondations. Dans plusieurs départements de l'arc méditerranéen, des pluies intenses et brutales sont la cause d'inondations souvent graves. Ces épisodes dit cévenols sont à l'origine de crues soudaines qui nécessitent un renforcement de la vigilance des populations. Quinze départements soit 9,1 millions d'habitants seront ainsi informés des comportements qui sauvent, afin de diffuser la culture du risque. « Avec le réchauffement climatique, il est fortement probable que les épisodes de pluies intenses seront plus fréquents ou violents. Il est donc indispensable de s'approprier les bons gestes et d'anticiper ce risque pouvant, à tout instant, surprendre par sa soudaineté », explique le ministère dans un communiqué.

Cette campagne vise à rappeler les bons comportements à avoir : rester informé des prévisions de vigilance crues et météorologiques, ne pas sortir, s'éloigner des cours d'eau, se réfugier en hauteur.