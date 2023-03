Les critères du nouveau label immobilier bas carbone européen

L'Association française pour le développement du bâtiment bas carbone (BBCA) a contribué à élaborer les critères du « premier » label immobilier bas carbone paneuropéen (le label LCBI pour Low Carbon Building Initiative). Présenté en mars 2022, ce label vise à promouvoir la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie. Il est lancé par plusieurs acteurs du secteur soutiens de l'intiative, dont notamment l'association BBCA, Generali Real Estate, BNP Paribas Real Estate, Covivio ou encore Ivanhoé Cambridge et Bouygues Immobilier.

Ce lundi 13 mars 2023, l'association BBCA révèle la méthodologie de la première version du label LCBI, qui se base sur l'analyse du cycle de vie (ACV) des bâtiments. Cette méthodologie propose d'harmoniser la pratique de l'ACV à travers l'Europe en utilisant un indicateur représentatif des émissions de carbone (kgCO 2 eq/m2), compatible avec les réglementations locales.

En prenant en compte la totalité du cycle de vie, le label mesurera l'empreinte carbone et la performance du bâtiment sur trois plans : « le carbone gris, embodied carbon, (émissions liées aux éléments constructifs) mesuré en kgCO 2 e/m² sur cinquante ans ; le carbone d'exploitation, operational carbon, (lié aux consommations et sources d'énergie) mesuré en kgCO 2 e/m²/an ; et la mesure du stockage de carbone biogénique contenu dans le bâtiment mesuré en kgCO 2 e/m² ». La mesure du carbone gris, au-delà du seul carbone d'exploitation permet notamment aux maîtres d'ouvrage « d'anticiper et d'évaluer les rénovations et restructurations d'immeubles à venir ».

Le label LCBI couvrira les principales classes d'actifs, en commençant par les bureaux, hôtels et le résidentiel, et s'appliquera aux immeubles neufs, en rénovation et en exploitation.

Plus d'une dizaine d'opérations développées par les sponsors de LCBI seront évaluées comme « opérations pilotes ». Elles permettront de publier une première version du label LCBI appliqué aux immeubles neufs dans un premier temps. Les résultats sont attendus d'ici à la fin de 2023.